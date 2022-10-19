Общество

Международный день авиадиспетчера отмечают 20 октября

Международный день авиадиспетчера - профессиональный праздник авиадиспетчеров и работников, занятых управлением воздушным движением - отмечают ежегодно 20 октября.

20 октября 1961 года в Амстердаме была создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров. Это событие стало значимым в истории развития воздушного транспорта, что стало основанием для возникновения нового профессионального праздника, пишет calend.ru.

С момента образования число членов-ассоциаций IFATCA выросло до 137, они представлены более 50 тысячами авиадиспетчеров во всем мире. Среди авиадиспетчеров существует правило — работа должна выполняться, невзирая на какие бы то ни было обстоятельства и условия работы.

Безопасность пассажиров в небе находится в руках не только пилотов и техников, но и этих людей на земле. На авиадиспетчеров (или диспетчеров управления воздушным движением) возложена ответственность и к их профессионализму предъявляются самые высокие требования. Данные специалисты должны контролировать и обеспечивать безопасное и упорядоченное движение самолетов на земле и в воздухе, чтобы не допускать их столкновение, а в особых ситуациях — оказывать экипажу воздушного судна необходимую помощь.

Контроль над движением самолета осуществляется с момента запуска двигателя, перед взлетом на аэродроме вылета, до заруливания на стоянку после посадки на аэродроме назначения и «проводку» самолета там по нужному маршруту.

Для успешного выполнения своей работы специалисты данной профессии должны обладать знаниями авиационных правил, летно-технических характеристик воздушных судов, воздушной навигации, авиационной метеорологии, английского языка.

От специалистов авиадиспетчерской службы требуется не только совершенное владение профессиональными навыками, но и особая психологическая подготовка.