Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ клиник Пскова
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
бонусы для членов профсоюза
Электронная транспортная накладная
Господин Рейтингомер
штраф за обман энергетиков
Первые счета за электроэнергию
Мне 60, и это здорово!
новогодние корпоративы
Компьютерные игры: за и против
Планы псковских либерал-демократов
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Защита от мошенников
огненная узбечка
 
 
 
ещё Общество 19.10.2022 15:060 Мобилизованным россиянам назначат ежемесячное пособие в 195 тысяч рублей 20.10.2022 09:150 Эксперт перечислил «убивающие» смартфон привычки 20.10.2022 08:510 Сергей зиму начинает по народному календарю 20 октября 20.10.2022 08:320 Гдовскому дому Белого аиста нужна помощь в доставке птицы из Твери 20.10.2022 07:550 Международный день авиадиспетчера отмечают 20 октября 19.10.2022 22:550 Прием великолучан провели ведущие пульмонологи Псковской области
 
 
 
Самое популярное 14.10.2022 14:330 Губернатор опроверг слухи о второй волне мобилизации в Псковской области 15.10.2022 22:250 Двое граждан совершили теракт на полигоне ЗВО в Белгородской области, 11 человек погибли 19.10.2022 07:540 Россияне неосознанно выбрасывают 500 кг золота ежегодно 13.10.2022 06:590 Военный эксперт объяснил продолжительность частичной мобилизации 13.10.2022 13:230 Участник спецоперации из Пскова дал мобилизованным несколько советов
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Сергей зиму начинает по народному календарю 20 октября

20.10.2022 08:51|ПсковКомментариев: 0

Память двух святых, носивших имя Сергий отмечают по народному календарю сегодня, 20 октября, сообщает calend.ru.

Первый из них, преподобный Сергий Печерский, жил в XIII веке. Главным его подвигом называют полное отречение от собственной воли и совершенное послушание настоятелю. За это Сергий получил прозвище Послушливый.

Другой святой — Сергий Нуромский, или Вологодский, живший в XIV-XV веках. По преданию, он был греком по происхождению и пришел на Русь, чтобы стать учеником Сергия Радонежского, о духовных подвигах которого был наслышан. Спустя некоторое время Сергий с благословения своего настоятеля ушел на север, на реку Нурму, чтобы предаться там уединению. Там ему пришлось пережить бесовские соблазны и нападения разбойников, от которых смог спастись чудом молитвы. Постепенно вокруг Сергия начали собираться паломники, и образовалась Нуромская обитель.

«Сергей зиму начинает», — говорили в народе и не удивлялись морозам, которые могли ударить в этот день. Впрочем, если снег в этот день выпадал, а деревья еще не полностью сбросили листву, настоящей зимы ждали еще не скоро — не раньше, чем на Матрену — «Сергей инеем травы бьет, а Матрена зиме вспять повернуть не дает».

Теги: #народный календарь
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Есть ли у вас сбережения/накопления?
В опросе приняло участие 158 человек
20.10.2022, 09:230 Псково-Печерскую икону Божией Матери чествуют 20 октября 20.10.2022, 09:220 Путин упразднил Ростуризм 20.10.2022, 09:150 Эксперт перечислил «убивающие» смартфон привычки 20.10.2022, 09:060 Под синей крышей
20.10.2022, 08:510 Сергей зиму начинает по народному календарю 20 октября 20.10.2022, 08:320 Гдовскому дому Белого аиста нужна помощь в доставке птицы из Твери 20.10.2022, 08:090 Пскович стал дипломантом XVI молодежных Дельфийских игр 20.10.2022, 07:550 Международный день авиадиспетчера отмечают 20 октября
20.10.2022, 07:340 За что можно попасть под пристальное внимание банка, рассказал юрист 20.10.2022, 07:170 Псковская область выиграла грант на создание школы креативных индустрий 20.10.2022, 06:580 Кто имеет право проверять счетчики, объяснили россиянам 19.10.2022, 22:550 Прием великолучан провели ведущие пульмонологи Псковской области
19.10.2022, 22:440 Кровать с механическим приводом приобрели для имеющего особенности здоровья псковича 19.10.2022, 22:300 Эксперты ответят на вопросы жителей Порхова и Невеля об уплате налогов на имущество 19.10.2022, 22:180 Начальник псковского УФСИН провел прием граждан в приемной президента РФ 19.10.2022, 22:000 Сверхмощный телескоп сфотографировал легендарные Столпы Творения
19.10.2022, 21:550 Более 2,6 тысячи денежных выплат установили инвалидам в Псковской области 19.10.2022, 21:420 Кадастровые работы по исправлению реестровых ошибок провели в Псковском районе 19.10.2022, 21:360 Студенты-художники из Пскова и Петербурга встретились в колледже искусств 19.10.2022, 21:240 Псковичам напомнили о действующей скидке на онлайн-оплату госпошлины при регистрации автомобиля
19.10.2022, 21:172 Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» повысит цены на бургеры 19.10.2022, 20:520 В ПсковГУ собирают жестяные банки для изготовления блиндажных свечей 19.10.2022, 20:390 В Порховском районе закроют участок дороги для проведения чемпионата по бегу 19.10.2022, 20:260 Отделения Российского движения детей появятся в Псковской области
19.10.2022, 20:110 Бал по мотивам пьесы «Обыкновенное чудо» прошел в Порховском районе 19.10.2022, 19:550 Соблюдение прав осужденных псковичек с детьми обсудили с омбудсменом 19.10.2022, 19:400 Лучшие курсанты академии ФСИН посетили Псково-Печерский монастырь 19.10.2022, 19:181 Побороться за Кубок города Пскова по мини-футболу приглашают любительские команды
19.10.2022, 19:031 Увлекался ли Пушкин информатикой: шутливую викторину ко Дню лицея подготовили в «Михайловском» 19.10.2022, 19:000 Заморозки до -2°C прогнозируют в Псковской области в ночь на 20 октября 19.10.2022, 18:450 Отцы троих детей освобождены от частичной мобилизации - Володин 19.10.2022, 18:310 Свыше четырех тысяч случаев заболевания ОРВИ выявили в Псковской области за неделю
19.10.2022, 18:150 Отработанные шины выгрузили вблизи леса в Великолукском районе 19.10.2022, 18:090 Музыкально-литературный вечер к 130-летию Марины Цветаевой пройдёт в Пскове 19.10.2022, 18:080 Псковичей призвали быть дисциплинированными на дорогах 19.10.2022, 18:070 Каверинка проводит конкурс художественных работ для юных псковичей
19.10.2022, 18:060 Евроконтейнеры для сбора ТКО устанавливают в псковских деревнях 19.10.2022, 18:050 Ремонт дороги на улице Александра Матросова в Пскове выполнят до конца июня 2023 года 19.10.2022, 18:000 Мастер-класс по воркауту провели для псковских школьников 19.10.2022, 17:560 Лауреатов премии в сфере культуры и искусства чествовали в правительстве Псковской области
19.10.2022, 17:510 Гул в трубах обеспокоил жителей дома на улице Яна Фабрициуса в Пскове 19.10.2022, 17:510 Псковский музей-заповедник поддержал инициативу по сохранению искусства настенной живописи 19.10.2022, 17:430 В Индонезии обрушился купол Большой мечети Исламского центра. ВИДЕО 19.10.2022, 17:360 Совет Федерации утвердил указ Путина о введении военного положения в четырех регионах
19.10.2022, 17:330 Сергей Ефименко вновь возглавил представительство МИД России в Пскове 19.10.2022, 17:320 Определён победитель 13-й спартакиады вузов в Псковской области 19.10.2022, 17:300 Экипироваться фликерами рекомендовали пешеходам в Псковской области 19.10.2022, 17:270 Экзотических бананоедов и жаб пытались провезти через границу в Псковской области
19.10.2022, 17:230 Получат ли военные пенсионеры выплаты при мобилизации, объяснили эксперты 19.10.2022, 17:200 Заболеваемость коронавирусом в Псковской области упала на 40% 19.10.2022, 17:097 Умер последний в Псковской области Герой Советского Союза Алексей Гусаков 19.10.2022, 17:060 Режиссер фильма «Условный мент. Начало»: В Пскове другая атмосфера съемки
19.10.2022, 16:590 Техническое обслуживание газопровода проведут на Могиле Неизвестного солдата в Пскове 19.10.2022, 16:560 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 19 октября 19.10.2022, 16:470 Вандалы сломали качели в Кунье 19.10.2022, 16:440 Новую услугу «беспроводной энергомониторинг» запускает билайн бизнес
19.10.2022, 16:330 Вечный огонь временно перенесли с Могилы Неизвестного солдата в Пскове 19.10.2022, 16:241 «Орущий» гриб обнаружили в псковском лесу. ФОТО 19.10.2022, 16:200 Великолучанин обезобразил лицо работника автосервиса из-за громкой музыки и попал в колонию 19.10.2022, 16:171 Квартирный вопрос: стоит ли сегодня вкладываться в недвижимость?
19.10.2022, 16:050 Исторический квест «Это что за изразец» состоится во Дворе Постникова в Пскове 19.10.2022, 15:541 Пскович выбросил старый аккордеон и вызвал волну возмущения в Сети 19.10.2022, 15:510 Артур Гайдук заявил, что не чувствует себя «белой вороной» в областном Собрании 19.10.2022, 15:430 Бортовые камни привезли к Троицкому мосту в Пскове. ФОТО
19.10.2022, 15:400 Базовый уровень готовности вводят в большинстве регионов России 19.10.2022, 15:340 Великолукские пенсионеры перевели мошенникам почти полмиллиона рублей 19.10.2022, 15:300 Зону регулируемой застройки предлагают ввести в историческом центре Пскова 19.10.2022, 15:250 Праздник национального творчества пройдёт в Доме офицеров в Пскове
19.10.2022, 15:200 100 часов обязательных работ пришлось отработать псковичу за вождение автомобиля без прав 19.10.2022, 15:151 Артур Гайдук: Тот, кто уехал за границу, теряет право на критику страны 19.10.2022, 15:100 СНГБ подготовил праздничные акции в честь Дня рождения 19.10.2022, 15:090 Путин ввел режим среднего уровня реагирования в приграничных районах РФ
19.10.2022, 15:060 Мобилизованным россиянам назначат ежемесячное пособие в 195 тысяч рублей 19.10.2022, 15:041 Псковский психолог: Испытывать тревожность – это нормальная реакция 19.10.2022, 15:010 Семь иностранцев пытались незаконно перейти границу в Псковской области 19.10.2022, 14:540 Военное положение введут на территории четырёх регионов РФ с 20 октября
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru