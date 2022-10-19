Общество

Ушла из жизни великолукский коммунист и учитель Мария Тимофеева

Коммунист, заслуженный учитель географии Мария Тимофеева скончалась на 83-м году жизни после продолжительной болезни, её не стало 15 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском обкоме КПРФ.

Фото: Псковский обком КПРФ

Мария Тимофеева родилась 21 июля 1940 года в поселке Издешково Смоленской области, здесь выросла, окончила десять классов. После школы поступила в пединститут города Смоленска, который успешно закончила, получив профессиональное образование учителя географии. «Весь её жизненный путь был проникнут познанием, которое она охотно и умело передавала своим ученикам, а их в её жизни было очень много, во всех краях и во всех местах, где она работала: на севере, в городе Светлогорске и в городе Великие Луки в разные годы», - рассказали в Псковском обкоме КПРФ.

«Особенно ярко и достойно она проявила себя на посту секретаря по идеологии городского комитета КПРФ. Её образ женщины в красной косынке с комиссарским голосом не раз будоражили всех великолучан и гостей города на митингах, демонстрациях, шествиях и пикетах. Многие помнят её по выступлениям на митингах, собраниях, она всегда была в центре внимания, умела организовывать слушателей грамотными выступлениями, давая правильную оценку политическим событиям в городе и стране», - отметили однопартийцы Марии Тимофеевой.

При совете ветеранов организовала ветеранский клуб «Маяк», который работал в Доме культуры Ленинского комсомола. Ветеранский клуб под её руководством проводил встречи, на занятиях клуба могла ответить на любой вопрос, поэтому все заседания проходили очень живо, отметили коммунисты.

«Мы сегодня склоняем головы перед настоящей советской женщиной, верной во всем своему народу, которая боролась до последнего за правду и справедливость. Память о Марии Фёдоровне навсегда останется в наших сердцах. Выражаем соболезнования родным и близким», - добавили в обкоме КПРФ.