Общество

Учения по стрельбе и вождению военной техники начались на полигоне «Завеличье»

Учения по стрельбе и вождению военной техники начались на полигоне «Завеличье». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Учения проводятся ежедневно, включая выходные дни, они продлятся до 31 мая 2023 года.

«Командование войсковой части предупреждает, что находиться на территории и вблизи границ полигона - опасно для жизни. Нарушителей будут задерживать и передавать в полицию», - заметили в администрации.

Как уточнили в администрации, особо внимательными просят быть жителей Кислово, Гоголёвок, Высоцкого, Опочиц, Неёлово, Подосьё и Уграды.