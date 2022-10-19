Общество

Юрий Сорокин передал почти 70 пар сапог для мобилизованных псковичей

Вице-спикер Псковского областного Собрания, первый заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия», директор ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman) Юрий Сорокин передал почти 70 пар сапог для мобилизованных псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Псковская региональная общественная приемная «Единой России» помогла с приобретением обуви для мобилизованных псковичей.

В приемную партии поступило обращение от группы родителей, чьи сыновья мобилизованы. Многодетная мама Юлия Кротова, курирующая эту группу, обратилась с просьбой о содействии в приобретении 22 пар сапог. Руководитель региональной общественной приемной партии Юрий Сорокин передал сапоги родителям, которые отправят обувь своим детям.

«Спасибо большое за то, что наши ребята будут в тепле! Я занимаюсь вязанием, вот и в посылку от себя приложила шоколадки, иконочки и носочки, чтобы ребятам было приятно», - рассказала Юлия Кротова.

После этого еще 45 пар сапог отправили в зону специальной военной операции.