Общество

Американский журналист заявил, что у России есть боевые дельфины для спецоперации

Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами в Черном море, пишет обозреватель 19Fortylife Блейк Стилуэлл, ссылаясь на данные Военно-морского института США.

Фото: ru.freepik.com

По его словам, специально обученных морских животных с успехом используют для обнаружения подводных мин и боевых пловцов.

«Не пустить диверсантов и спецназовцев в порт и гавань - сложная задача, требующая постоянной бдительности или наличия современных военных технологий. <…> Что в этой ситуации может сравниться с животным, которое всегда в сознании, даже когда спит?» - цитирует журналиста РИА Новости.

В 2014 году после вхождения Крыма в состав России, под юрисдикцию страны перешел и государственный океанариум, где ранее готовили боевых дельфинов.

Ранее источник в силовых структурах Крыма сообщил РИА Новости, что на полуострове в 2015 году провели первые учения с участием таких животных. Тогда к ним привлекались семь из десяти протестированных морских млекопитающих.

На сегодняшний день в мире существуют только два центра подготовки боевых дельфинов - это база Сан-Диего (США) и Севастополь (Россия).