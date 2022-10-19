Общество

Минцифры вынужденно приостановило подключение школ к Wi-Fi

Минцифры РФ вынуждено приостанавливает подключение школ к Wi-Fi, заявил глава министерства Максут Шадаев.

«Программы, которые мы вынужденно приостанавливаем - это Wi-Fi в школах», - сказал Максут Шадаев во время заседания комитета Госдумы по бюджетной политике, пишет РИА Новости.

Он отметил, что сейчас уже 9 тысяч школ полноценно подключены к Wi-Fi.

«Мы договорились с Кравцовым (министр просвещения Сергей Кравцов - ред.), что посмотрим, как практика используется, отработаем эти моменты и вернемся к рассмотрению этого вопроса», - добавил он.