Общество

100 человек посетили псковский центр помощи семьям мобилизованных

100 человек уже обратились в Центр помощи семьям мобилизованных граждан в Пскове. Об этом в ЦУР Псковской области рассказала советник губернатора по социальным вопросам Елена Полонская.

«На данную минуту 100 человек очно посетили наш центр помощи. В основном, мамы с детьми. Звонков у нас более 120 с территории Псковской области. Сейчас в центре работает более 10 человек. И более 200 волонтеров, они меняются между собой, и каждый волонтер готов разную работу проводить», – рассказала Елена Полонская.

Она отметила, что для матерей с детьми в центре работают волонтеры, которые следят за ними во время консультации или занятий с психологом.