Общество

Расписание авиарейса Псков – Казань изменится с 30 октября

Расписание авиарейса Псков – Казань изменится с 30 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

«Авиарейс между Псковом и Казанью по-прежнему будет осуществляться два раза в неделю - по средам и воскресеньям. С 30 октября в воскресенье самолет из Казани будет вылетать в 5:10 и прилетать в Псков в 7:10, из Пскова самолет будет вылетать в 8:00 и прилетать в Казань в 10:20. По средам (начиная со 2 ноября) самолет из Казани будет вылетать в 11:55 и прилетать в Псков в 13:55, из Пскова - в 14:45 и прибытие в Казань - в 16:50», - отметили в комитете.

Подробную информацию возможно узнать на официальном сайте авиакомпании «ЮВТ АЭРО».