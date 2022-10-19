Общество

Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Три мудреца», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня программу для вас проведут Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко. Непринужденно и не скучно они обсудят интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни.

Ключевая тема этого выпуска - «Как жить в режиме тревожности?». Эпидемия тревожности охватила общество, фиксируют опросы общественного мнения. Поводы для страха меняются: сначала боялись, что не будет гречи и доллара по 200, а сейчас – мобилизации. Но сами страхи остаются. Как они влияют на разные аспекты жизни: политику, экономику, общество?

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.