Общество

«Три мудреца»: Как жить в режиме тревожности? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Три мудреца», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 20 октября. Ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко непринужденно и не скучно обсудили интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни.

Ключевая тема этого выпуска - «Как жить в режиме тревожности?». Эпидемия тревожности охватила общество, фиксируют опросы общественного мнения. Поводы для страха меняются: сначала боялись, что не будет гречи и доллара по 200, а сейчас – мобилизации. Но сами страхи остаются. Как они влияют на разные аспекты жизни: политику, экономику, общество?