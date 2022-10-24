Общество

Выставка экзотических обитателей планеты пройдет в Пскове

Выставка пауков из Санкт-Петербурга «Мир в паутине» пройдет в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: организаторы выставки

Выставка будет работать с 29 октября по 27 ноября на первом этаже ТРЦ «Акваполис». Режим работы: 11.00 - 20.00, вторник - выходной. Подробности можно узнать по телефону: 8-961-567- 66-66.

«Выставка пауков - это уникальная возможность познакомиться с самыми загадочными и экзотическими обитателями планеты. Вы сможете увидеть огромных пауков на расстоянии вытянутой руки, узнать самые неожиданные подробности их жизни. Правда ли они ядовитые, смертелен ли укус скорпиона, как и чем они питаются, есть ли у этих милашек клыки, может ли паук линять. Какую же тайну скрывает паутина?! На эти и многие другие вопросы ответит опытный кипер во время экскурсии», - рассказали организаторы.

Псковичи смогут увидеть на выставке бразильских белоколенных птицеедов, перуанскую авикулярию, огромного лошадиного паука и редкого ультрамаринового птицееда, а также скорпионов, ядовитых сколопендр, редкие отряды таракановых и палочников. Самые необычные представители фауны собраны в одну масштабную коллекцию, отметили организаторы.

Видео: организаторы выставки

Цена билетов: взрослый - 350 рублей; детский - 300. Дети до 4-х лет бесплатно в сопровождении взрослого с билетом. По техническим причинам работает только наличный расчет, уточнили организаторы.

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