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Общество

Доля нелегальных сигарет на псковском рынке приблизилась к 25%

20.10.2022 15:23|ПсковКомментариев: 0

Нелегальные сигареты в Псковской области занимают 24,6% рынка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Ассоциации малоформатной торговли. Данные были озвучены на круглом столе «Нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику России и Северо-Западного федерального округа», организованном при поддержке информационного портала «Стоп нелегальный табак».

В отдельных регионах Северо-Запада нелегальный рынок табака близится к рекордным показателям. Первый заместитель генерального директора ННЦК Байсолт Хамзатов отметил, что в Ленинградской области нелегальные сигареты занимают 18,9% рынка, в Санкт-Петербурге – 18,8%, Псковской области – 24,6%, а в Новгородской области и вовсе беспрецедентные – 43,6% (лидер антирейтинга регионов РФ).

В числе основных причин роста нелегального рынка существенно различающиеся ставки акцизов в странах ЕАЭС, а также отсутствие единого контрольного и надзорного органа за табачной и никотинсодержащей отраслями, считает заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислав Заславский.

Теги: #регион60 #сигареты #табак
Источник: Псковская Лента Новостей
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