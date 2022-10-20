Общество

Доля нелегальных сигарет на псковском рынке приблизилась к 25%

Нелегальные сигареты в Псковской области занимают 24,6% рынка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Ассоциации малоформатной торговли. Данные были озвучены на круглом столе «Нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику России и Северо-Западного федерального округа», организованном при поддержке информационного портала «Стоп нелегальный табак».

В отдельных регионах Северо-Запада нелегальный рынок табака близится к рекордным показателям. Первый заместитель генерального директора ННЦК Байсолт Хамзатов отметил, что в Ленинградской области нелегальные сигареты занимают 18,9% рынка, в Санкт-Петербурге – 18,8%, Псковской области – 24,6%, а в Новгородской области и вовсе беспрецедентные – 43,6% (лидер антирейтинга регионов РФ).

В числе основных причин роста нелегального рынка существенно различающиеся ставки акцизов в странах ЕАЭС, а также отсутствие единого контрольного и надзорного органа за табачной и никотинсодержащей отраслями, считает заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислав Заславский.