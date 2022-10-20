Общество

Лучшего гражданского госслужащего Псковской области определят 24 октября

Заседание финального этапа первого областного конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области» пройдет в правительстве региона 24 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В нем примут участие шесть участников, набравших наибольшее количество баллов по итогам первого этапа. Они презентуют экспертам проектные работы по темам: «Я лучший государственный гражданский служащий» или «Моя работа важна».

Победителями конкурса будут признаны участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам двух этапов конкурса. Их наградят именными грамотами, памятными нагрудными знаками «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области» и денежным вознаграждением.

Всего на конкурс было зарегистрировано 11 гражданских государственных служащих.

Проект направлен на повышение престижа государственной гражданской службы и выявление перспективных специалистов. Инициатором конкурса выступил губернатор Михаил Ведерников.

В прошлом году впервые в Псковской области был проведен конкурс на звание лучшего муниципального служащего региона. По его итогам одному из победителей глава региона предложил должность первого заместителя председателя областного комитета по строительству и ЖКХ.