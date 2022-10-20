Общество

Единовременную выплату для готовых переехать в поселки врачей ввели в Псковской области

Дополнительную региональную единовременную денежную выплату в 500 тысяч рублей будут получать врачи и фельдшеры, которые готовы переехать работать в райцентры и поселки Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

В регионе уже действуют федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по которым врачи, фельдшеры ФАПов и скорой помощи, медсестры, акушерки получают федеральную выплату: врачи – 1-1,5 млн рублей, фельдшеры – 500-750 тысяч рублей, в зависимости от удаленности населенных пунктов.

«Теперь в области появится ещё и региональная выплата. Все врачи, фельдшера, акушерки и медсестры ФАПов, которые переедут на работу в сельские населенные пункты с 1 ноября по 31 декабря, получат выплату в 500 тысяч рублей. Федеральная и региональная выплаты суммируются», - уточнил глава региона.

В Псковской области возводится большое количество ФАПов, во многие из которых нужны специалисты, заметил Михаил Ведерников.

« Рассчитываю, что принятая мера поможет привлечь в регион новые кадры», - добавил он.