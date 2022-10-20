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Вызывающие тревогу симптомы после выздоровления перечислил российский врач

Пытаться сразу же после выздоровления войти в привычный жизненный ритм не просто нежелательно, но и опасно. Об этом сообщил врач Андрей Тяжельников.

На борьбу с болезнью организм расходует энергию. После победы над недомоганием затраченные силы необходимо восполнить, отметил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«После любых заболеваний, особенно после вирусных, организм нуждается в восстановлении. Дело в том, что человек тратит много сил и энергии на борьбу с проявлениями болезни вроде температуры, слабости, интоксикации и так далее. То есть болезнь нарушает работу организма, поэтому требуется время на восстановление. Если после перенесенного заболевания у человека сохраняются быстрая утомляемость и одышка, то это тревожные симптомы. Они должны натолкнуть переболевшего на мысль о том, что нужны еще какие-то реабилитационные мероприятия», – цитирует врача радио Sputnik.

Врач рассказал о простых правилах, которые помогут процессу восстановления идти быстрее.

«Во время восстановительного периода в первую очередь необходим более щадящий режим. То есть нужно избегать каких-то физических и психологических нагрузок. Кроме этого, нужно следить за рационом питания. Он должен быть богат витаминами и микроэлементами. Также важно соблюдать хороший питьевой режим, то есть потреблять достаточное количество жидкости. Прогулки на свежем воздухе и здоровый сон тоже рекомендуются», – добавил Андрей Тяжельников.

Если человек будет пренебрегать этими правилами, то проблемы со здоровьем могут перейти в хроническое состояние, предупредил врач.