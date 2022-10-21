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Общество

После провалов в памяти из-за алкоголя псковичам советуют обращаться к врачу

21.10.2022 11:43|ПсковКомментариев: 0

Даже впервые попробовав алкоголь, можно потерять контроль и переборщить, так как он снижает критичность мышления. Тогда в организме возникает реакция в виде блэкаута — алкогольной амнезии, при которой часть дня будто бы стерта из памяти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области. 

К симптомам алкогольной амнезии относятся:

  • дезориентация в пространстве и времени, ощущение полной беспомощности;
  • повышенная тревожность, плохое настроение и агрессивность;
  • слабость в теле;
  • страх из-за невозможности восстановить картину вечера;
  • чувство стыда и вины.

«Можно подумать, что подобные провалы случаются в памяти крайне редко и только у тех, кто выпил большое количество спиртного. Однако это не так. Недавно завершилось исследование, в рамках которого подростки и молодые люди каждый год на протяжении 8 лет отмечали свои состояния, связанные с алкоголем», - заметили в профильном комитете. 

Уже на второй год исследования 10% подростков сталкивались как минимум с одним блэкаутом. К 7-му году уже 47% испытуемых, употреблявших алкоголь, переживали провалы в памяти, из них 14% испытали 5 и более «отключений», привели статистику специалисты. 

«Любые нарушения в работе мозга нельзя оставлять без внимания и даже после единичного случая провала в памяти желательно проконсультироваться с врачом, который назначит вам подходящее лечение. Важно помнить, что блэкауты повторятся, если заново начать употреблять алкоголь. Сохранить память и поддерживать здоровье мозга можно только в случае полного отказа от спиртного», - заметили в комитете.

Теги: #здоровье #алкоголь #комитет по здравоохранению Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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