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Общество

В Госдуме предложили платить за мобилизованных алименты из бюджета

21.10.2022 14:57|Псков

В ЛДПР предлагают возложить на государство обязательства мобилизованных по алиментам. Такой законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму.

«В связи с призывом на военную службу по частичной мобилизации приостанавливается действие трудового договора сотрудника, и, соответственно, удержания с его заработной платы по исполнительным листам и соглашениям об уплате алиментов производиться не будут», – цитируют одного из авторов законопроекта, депутата Госдумы Евгения Маркова «Известия».

Как правило, алименты выплачивают в соответствии с решением суда - примерно в 95% случаев, пояснил юрист, основатель и глава консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Также возможен вариант, когда бывшие супруги самостоятельно договариваются об определенной сумме, которая прописывается в нотариально заверенном соглашении между ними, добавил он.

Многие дети могут остаться без содержания и обеспечения необходимых потребностей на неопределенное время, полагает Евгений Марков.

«Поэтому мы считаем необходимым установить в качестве государственной поддержки ежемесячное пособие в размере суммы, положенной к выплате алиментов на время участия мобилизованного в СВО, и полное погашение суммы задолженности по алиментам в случае гибели или смертельного ранения», - сказал соавтор проекта, депутат Госдумы Владимир Кошелев.

Часть экспертов скептически отнеслись к инициативе: зарплаты мобилизованных в 195 тысяч рублей вполне достаточно для того, чтобы содержать детей и закрыть долги по выплатам, если они были.

Теги: #алименты #ЛДПР #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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