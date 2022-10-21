Общество

Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Хайпожоры», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня актуальные события, которые случились за неделю и вызвали бурную реакцию в соцсетях, обсудят Константин Калиниченко и Ксения Журавкова.

Основные темы выпуска:

Новый начальник молодежной политики региона: Кристина Лунёва назначена и. о. руководителя управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области. Соцсети обсуждают дела с «молодежкой» в Пскове.

Упразднение Ростуризма: что это значит для псковской туротрасли?

Google заблокировал аккаунты Совета Федерации в Youtube. В ответ Госдума отказалась от прямых трансляций своих заседаний: заблокируют ли YouTube в России?

Трансляция завершена.