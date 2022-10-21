«Хайпожоры»: Как обстоят дела с «молодежкой» в Пскове и заблокируют ли YouTube в России? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Хайпожоры», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 21 октября. Актуальные события, которые случились за неделю и вызвали бурную реакцию в соцсетях, обсудили Константин Калиниченко и Ксения Журавкова.
Основные темы выпуска:
- Новый начальник молодежной политики региона: Кристина Лунёва назначена и. о. руководителя управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области. Соцсети обсуждают дела с «молодежкой» в Пскове.
- Упразднение Ростуризма: что это значит для псковской туротрасли?
- Google заблокировал аккаунты Совета Федерации в Youtube. В ответ Госдума отказалась от прямых трансляций своих заседаний: заблокируют ли YouTube в России?