Общество

Псковские общественники проверили стоимость экипировки для военнослужащих

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» вместе с представителями региональной общественной приёмной председателя партии Дмитрия Медведева в Пскове организовали рейд по военторгам. В мероприятии принял участие заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьёв. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Единой России».

Фото: «Единая Россия»

Участники рейда обошли три спецмагазина с военной одеждой и снаряжением. Проверяли наиболее востребованные сейчас товары: термобельё, рюкзаки, берцы, тактические перчатки, спальные мешки, наколенники и так далее.

«К сожалению, мы выявили дефицит некоторых товаров. Так, во всех трех проверенных магазинах отсутствовали в продаже наколенники. Поставки ожидаются, но спрос на них большой. В сетевых магазинах ситуация лучше, чем в маленьких: выбор здесь большой и поставки регулярные. А вот в маленьких магазинах на момент проверки отсутствовали многие элементы экипировки. Так, в двух небольших магазинах не было в наличии тактических перчаток, спальных мешков, рейдовых рюкзаков, да и берцев осталось всего несколько пар маленького размера», – отметила и.о. руководителя Псковского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Татьяна Шепелева.

По словам продавцов, очень сильно выросла закупочная цена на рейдовые рюкзаки: ранее стоимость большого рюкзака с ковриком составляла 2 500 рублей, сейчас предлагаются рюкзаки по закупочной цене 15 000–18 000 рублей, и пока продавцы не торопятся закупать эти элементы экипировки. В сетевом магазине стоимость рейдового рюкзака на 70 литров составила 4 700 рублей.

«Мы проверили магазины и убедились в том, что цены на некоторые товары высокие. Так, не все мобилизованные граждане смогут самостоятельно в полном объёме обеспечить себя дополнительным обмундированием. Этот вопрос следует урегулировать», - отметил Владимир Воробьев.

«Продолжаем следить за количеством товара для военнослужащих и динамикой цен в точках продажи специальной экипировки. "Молодая Гвардия Единой России" и региональная общественная приемная партии будут проверять все поступающие жалобы на необоснованное завышение цен на военную экипировку. В случае подтверждения информации будут направлены письма в профильные ведомства с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию», – добавила Татьяна Шепелева.