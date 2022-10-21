Общество

Урожай фруктов собрали в опочецкой коррекционной школе. ФОТО

Сбор урожая завершили в школьном фруктовом саду в Опочецкой коррекционной школе-интернате.

Фото здесь и далее: газета «Красный маяк»

«Четыре года назад на двадцати сотках пришкольной территории было высажено сто яблоневых саженцев разнообразных сортов, – цитирует методиста учреждения Екатерину Вербич районная газета «Красный маяк». – Спустя год наш сад пополнился тридцатью саженцами груш, вишни, алычи, сливы и чернослива. Уже не первый сезон деревья отлично плодоносят. В этом году нам удалось собрать порядка 300 кг вкуснейших яблок и около 50 кг груш. В ближайшие годы будем ждать такой же отличный урожай от сливовых деревьев и вишни».

Посадкой деревьев руководил учёный-плодовод, доктор сельскохозяйственных наук Борис Агеев, сегодня он следит за состоянием сада.

Под руководством учителя сельхозтруда Кристины Шевелевой дети сами ухаживают за саженцами: обрезают сухие и больные ветки, опрыскивают деревья от вредителей и болезней, собирают урожай. В награду за свой труд ребята получают яблоки и груши, которые им раздают во время полдника.