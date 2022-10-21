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Инициативу о привлечении безработных к труду на стройке оценил глава СОЦПРОФа Сергей Вострецов

Инициативу Минстроя о привлечении безработных к работе на стройку глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов считает разумной. Такое мнение он озвучил беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: duma.gov.ru

«Я считаю, что инициатива разумная. У нас есть бизнес и государство. Как бизнес должен быть социально ответственным, так и государство. В этом плане Минстрой выступает социально ответственным со стороны государства и думает о людях, у которых нет работы, и предлагает им ее. Это нормальное решение. С другой стороны, если их нужно будет обучать каким-либо специальностям, то, может быть, это делать тогда тоже за счет государства», – сказал Сергей Вострецов.

При любом виде работы на стройке необходимы определенные навыки, заметил он.

«Стройка – она же абсолютно разная. Одно дело маляром работать, другое дело плитку класть или бетон заливать. Для этого навыки нужны. В этом плане, если работодателя будут заставлять брать этих людей на работу, то, конечно, они имеют вправе узнать про классификацию сотрудника. Это и охрана труда и все остальное», – пояснил собеседник ПЛН.

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Сергей Вострецов также рассказал, как объединение СОЦПРОФ взаимодействует с работниками строительной сферы.

«У нас есть соглашения с одними из крупнейших агентств, например, в Санкт-Петербурге, которые занимаются наймом людей. Мы отслеживаем этих людей, которые устроились на работу, они же являются членами профсоюза. Мы следим за их судьбой, как они трудоустроены, как им платят зарплату, какие условия труда», – объяснил он.

Между работодателем, агентством и объединением СОЦПРОФ действует трехстороннее соглашение, добавил Сергей Вострецов.