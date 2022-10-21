Общество

Путин подписал указ о создании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Координационного совета при правительстве Российской Федерации по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

«Координационный совет образован в целях организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при решении вопросов, связанных с обеспечением в ходе проведения специальной военной операции потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов (в том числе в части, касающейся поставок и ремонта вооружения, военной и специальной техники, материальных средств, медико-санитарного обслуживания, проведения ремонтно- восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, обеспечения логистики)», - уточняется в документе.

Председателем Координационного совета является председатель правительства РФ. Состав Координационного совета утверждается президентом России.