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Общество

Международный день заикающихся людей отмечают 22 октября

22.10.2022 10:34|ПсковКомментариев: 0

Международный день заикающихся людей или Международный день распространения информации о заикании ежегодно, начиная с 1998 года, отмечается в мире 22 октября. 

Актриса Мэрилин Монро сильно заикалась в детстве. Фото: wikimedia.org

Идея учреждения этой даты родилась при поддержке Международной ассоциации заикающихся людей (ISA), основанной в 1995 году и позиционирующей себя как «рупор всех заикающихся людей на международном уровне». Согласно данным ISA, около 1% населения мира страдает от заикания, сообщает calend.ru.

Согласно Международной классификации болезней, заиканием называется нарушение речи, которое характеризуется частым повторением или пролонгацией звуков, слогов и слов, а также частыми остановками или нерешительностью в речи, разрывающими её ритмическое течение.

Российская логопедическая литература трактует термин «заикание» так: «нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата». Зачастую заикание связано с логофобией (вербофобией) — боязнью говорить, что является следствием либо причиной заикания.

При неправильном отношении общества к заикающимся людям, данное нарушение речи может оказать серьезное влияние на эмоциональное состояние, а значит и жизнь человека. Что часто приводит к стрессу, социальной тревоге и самоизоляции. Дети, которые заикаются, часто становятся объектом издевательств.

Поэтому организация Международного дня заикающихся людей — это только один из масштабных проектов ISA. В этот день, который каждый год посвящён определённой теме, проходят различные конференции, семинары, встречи и ряд социальных мероприятий, направленных на повышение информированности широкого сообщества о проблемах и сложностях, с которыми приходится сталкиваться заикающимся людям в повседневной жизни.

В числе других проектов ISA, проводимых с этой же целью, — выпуск информационного бюллетеня два раза в год, ведение специального web-сайта, поиск средств для стипендий заикающихся людей.

Отметим, что многим людям такой дефект речи, как заикание, не помешал стать известными и реализовать себя в тех сферах, где требуется умение красиво говорить. Среди них — кинорежиссёры, актёры, барды, ораторы, политики, поэты, полководцы, священнослужители, телеведущие и другие представители публичных профессий.

Заиканием страдали, например, Демосфен, Георг VI, Уинстон Черчилль, Мэрилин Монро, Исаак Ньютон, Брюс Уиллис, Жерар Депардье, Артемий Троицкий и другие известные люди.

Теги: #медицина #здравоохранение #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
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