Общество

250 лет исполняется со дня образования Псковской губернии

250 лет назад, 23 октября 1772 года, была образована Псковская губерния с центром в городе Опочка.

В 1772 году России были возвращены Витебские и Могилевские земли, захваченные у нее Польшей. Указом Сената от 23 октября 1772 года объявлено об образовании Псковской губернии, в которую вошли 5 провинций: Псковская, Великолукская, Двинская, Полоцквя, Витебская.

Губернским городом «назначен» г. Опочка. Гдовский уезд и город Порхов оставлены в составе Новгородской губернии.

Сенатским указом от 21 марта 1773 года к городу Порхову Новгородской губернии, «который прежде никакого уезда не имел», приписаны погосты Шелонской пятины, и город стал уездным центром.

Фото: auction.ru