Общество

В Telegram появится новая функция

В бета-версии Telegram для Android обнаружили функцию расшифровки входящих видеосообщений, которые пользователи называют «кружочками». Об этом сообщает Telegram-канал Beta Info.

Так, при нажатии кнопки расшифровки видеосообщение примет вид «пузыря сообщения» с готовым текстом. Аналогично функции расшифровки голосовых сообщений, нововведение будет доступно только пользователям с платной подпиской Telegram Premium.

Отмечается, что на данный момент функция не работает из-за возможного ограничения на стороне сервера.

Как передает «Газета.Ру», летом 2022 года Павел Дуров анонсировал платную подписку Telegram Premium, которая позволяет пользователям расшифровывать голосовые сообщения, загружать файлы увеличенного объема с высокой скоростью, отправлять уникальные реакции и др.