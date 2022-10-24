Общество

Депутаты предложили исключить довольствие мобилизованных из расчета нуждаемости

Глава комитета Государственной Думы по делам семьи, депутат КПРФ Нина Останина подготовила поправку в законопроект об универсальном пособии с просьбой не учитывать денежное довольствие мобилизованного, которое должно составлять не менее 195 тысяч рублей, при оценке среднедушевого дохода семьи при получения новой выплаты.

С похожей инициативой выступил и депутат ЛДПР Сергей Леонов: он также предлагает не учитывать выплаты за ранения, а также за пострадавшее имущество в результате ЧС, сообщают «Известия».

«Этот вопрос мы хотим задать правительству (должно ли учитываться денежное довольствие - ред.). Пример: семья с тремя детьми не получает детское пособие, потому что муж работал на заводе, и его зарплата была больше одного прожиточного минимума на каждого. Его мобилизовали - теперь семья "осталась без ничего". Сейчас мы вносим поправку в проект закона. Направили в комитет по труду, чтобы не учитывать денежное довольствие 195 тыс. рублей в общий доход», - сказала Нина Останина.

Депутат Сергей Леонов предложил уточнить условия при назначении универсального пособия: не включать в расчет «денежное содержание граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации», выплаты за получение ранений, травм, контузий и прочих увечий, а также единовременную матпомощь после потери имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации.

Соответствующую поправку парламентарий уже внес на рассмотрение в нижнюю палату.