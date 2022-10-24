Общество

Российский социолог объяснила привычку постоянно обновлять ленту новостей

Синдром FоМО (от английского «fear of missing out») или синдром БПИ (боязни пропустить интересное) — это навязчивая привычка постоянно листать новостную ленту, просматривать записи, сделанные в аккаунтах социальных сетей, в страхе пропустить что-то важное. О том, с чем связано это явление, и как ему можно противостоять, рассказала доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Юлия Надехина.

На сегодняшний день, по оценкам разных экспертов, синдромом охвачено от 40 до 60% населения планеты, и эти цифры неуклонно возрастают, цитирует «Лента.ру» Юлию Надехину.

По словам социолога, человеку, страдающему этим симптомом, свойственно обращаться не только к социально значимой информации, но и к различным второстепенным мелочам из-за непреодолимого, порой болезненного, чувства тревоги в связи с боязнью упустить что-то важное. «Они вновь и вновь разблокируют экран смартфона или компьютера, листая информационно-коммуникативную ленту», - подчеркнула она.

Истоки данного синдрома связаны с желанием жить интересно и насыщенно, в погоне за этим люди постоянно сравнивают свою повседневность с жизнью окружающих, рассказала специалист. При чем, до появления Интернета и социальных сетей люди тоже были подвержены этому синдрому.

«Друзья поехали в кино или на каток, они весело проводят время, а я остался дома. Я сам этого хотел, но где при этом мое веселье? В следующий раз я поеду с друзьями не потому что хочу, а из-за боязни пропустить интересное», - привела пример Надехина.

Рост страдающих синдромом FоМО, по ее словам, связан с тем, что людям стало сложнее общаться в реальности. С одной стороны, это объясняется стрессовыми ситуациями, психологическими особенностями, нехваткой свободного времени, а с другой стороны, развитием информационно-коммуникационных технологий.

«Появление большого количества социальных сетей, интернет-форумов, игровых сообществ и тому подобного приводит к тому, что большое количество людей переходят на общение онлайн и тем самым загоняют себя в сети синдрома FoMO», – отметила она.

Играет существенную роль в этом вопросе и один из сильнейших древних страхов человека - боязнь социальной изоляции. Человек не хочет выпадать из активной жизни и терять друзей, а новые технологии дают осуществить эту возможность, не выходя из дома.

«Теперь можно беспрестанно отслеживать новые сообщения в мессенджерах, на форумах, в соцсетях и поддерживать таким образом чувство единения с друзьями. Очень часто при этом происходит подмена реальности. В Интернете ты проживаешь более интересную и насыщенную жизнь, ведь людям свойственно хвастаться, выставлять лучшую сторону жизни напоказ, а зачастую еще и сильно приукрашенную. В зависимых людях это вызывает чувство подавленности. Для нашего чувства счастья и благополучия губительно следить за тем, как классно живут другие», — поделилась специалист.

По словам Надехиной, чтобы противостоять синдрому, следует проживать полноценную жизнь в реальности, и ограничить время, проведенное у экранов смартфона и компьютера.