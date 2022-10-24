Общество

Россиян предупредили об опасности осенних фотосессий

Аллерголог-иммунолог «ИНВИТРО-Урал» Анастасия Браун предупредила россиян о том, что фотосессии с осенними листьями могут обернуться заболеваниям дыхания или кожи, а также поражению клещами.

«В осенней листве содержится более трехсот видов грибков. Наиболее распространенные из них — аспергиллез, альтернария и кладоспориум. В городах концентрация растет и за счет выхлопных газов, и в целом из-за загрязнения окружающей среды», — цитирует врача URA.ru.

Она рассказала, что не стоит подкидывать собранные листья, поскольку в этом случае увеличивается частота распространения грибковых спор и, соответственно, риски возникновения заболеваний верхних дыхательных путей.

Медик подчеркнула, что поздней осенью в листве могут прятаться клещи, которые переносят огромное количество разных инфекций. По словам Браун, основную группу риска составляют пациенты с иммунной чувствительностью к аллергенам и астматики.