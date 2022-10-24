Общество

Приставы помогли вернуть 200 тысяч рублей великолукским строителям

Судебные приставы взыскали со строительной организации около 200 тысяч рублей задолженности по заработной плате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Два сотрудника строительной организации, проживающие в городе Великие Луки, не могли получить свою зарплату и решили в судебном порядке вернуть заработанные деньги.

Одна из псковских строительных компаний задолжала сотрудникам около 200 тысяч рублей. В отношении организации возбудили исполнительное производство, так как руководство компании не исполнило решение суда и не выплатило зарплату.

Взыскания обратили на расчетные счета организации. После этого денежные средства в полном объёме передали сотрудникам строительной организации, которая отказалась оплачивать труд добровольно.