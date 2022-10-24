«Постскриптум»: Ростуризма больше нет и новые инициативы на фоне мобилизации. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 24 октября. Об итогах прошлой недели рассказали Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Ключевые темы этого выпуска:
- Ростуризма больше нет …как самостоятельного ведомства. А как представители псковской туротрасли относятся к возможному введению туристического сбора в нашем регионе?
- Законодательные инициативы на фоне мобилизации. Было бы смешно, когда бы не было так грустно: женщин в строй и возврат к двухгодичной срочной службе.
- Псковские депутаты по инициативе губернатора планируют принять закон об освобождении мобилизованных от транспортного налога.
- Рубрика «Кто пришел и кто ушел»: новый псковский дипломат, немного всем известная руководительница региональной молодежки и и. о. главного врача.
- И, как всегда, комментарии наших обозревателей: Александра Савенко в политическом блоке и Алексея Овчинникова – в экономике.