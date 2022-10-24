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Общество

«Постскриптум»: Ростуризма больше нет и новые инициативы на фоне мобилизации. ВИДЕО

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Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 24 октября. Об итогах прошлой недели рассказали Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко. Ключевые темы этого выпуска: Ростуризма больше нет …как самостоятельного ведомства. А как представители псковской туротрасли относятся к возможному введению туристического сбора в нашем регионе?

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