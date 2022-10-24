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Общество

Срочную службу в армии планируют учитывать как индивидуальное достижение при поступлении в вузы

24.10.2022 14:34|Псков

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«Сейчас при поступлении, помимо баллов за ЕГЭ, учитываются самые разные факторы - призовые места в олимпиадах, сдача нормативов ГТО, участие в волонтерской деятельности, спортивные достижения… Все это дает дополнительные баллы к индивидуальным достижениям абитуриентов. Те же, кто отслужил в армии по призыву, каких-то явных преимуществ при поступлении не имеют», - отметил он.

Изменения, которые «Единая Россия» предлагает внести в законодательство, эту несправедливость устранят. «Срочная служба будет давать дополнительные баллы при поступлении в любой вуз или колледж, не только военного профиля. Причем по всем программам обучения, включая магистратуру. Тем самым мы поддержим наших ребят, отдавших воинский долг Родине. Они будут знать, что после службы получить высшее или среднее профессиональное образование им будет проще», - добавил Андрей Турчак.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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