Общество

Скончался почетный гражданин Гдова, ветеран войны Николай Андреев

Скончался почетный гражданин города Гдова, ветеран Великой Отечественной войны Николай Андреев, пишет газета «Гдовская заря».

Фото: «Гдовская заря» / «ВКонтакте»

«Не стало почётного гражданина города Гдова, ветерана войны, человека, который стал символом освобождения от немецко-фашистских захватчиков в феврале 1944 года. Николай Александрович Андреев 16-летним парнишкой ушёл в партизаны. В составе 9-й Ленинградской бригады он освобождал наши земли от оккупантов», – отмечается в сообщении.

Ветеран был постоянным гостем на праздновании Дня города, регулярно встречался с учащимися Гдовской средней школы, которым рассказывал про события Великой Отечественной войны.

Прощание с Николаем Андреевым пройдёт завтра, 25 октября, в Пскове.