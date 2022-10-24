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Общество

К началу горнолыжного сезона МегаФон установил базовую станцию на Эльбрусе

24.10.2022 15:26|ПсковКомментариев: 0

МегаФон подготовил сеть к началу туристического сезона на Эльбрусе, установив базовую станцию на высоте 3890 м над уровнем моря. Туристы обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/сек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании. 

Фото: МегаФон

Эльбрус - одна из наиболее популярных туристических точек в России. За год турпоток здесь вырос в полтора раза. Наличие мобильной связи на Эльбрусе – вопрос безопасности и здоровья туристов. Благодаря устойчивой голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету альпинисты и лыжники могут оставаться на связи в любой ситуации, отметили в компании. 

Новая базовая станция - самый высокогорный объект связи в Восточной Европе. После её запуска мобильная связь появилась на горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения вплоть до седловины Эльбруса на высоте до 5325 метров. На этой территории расположены мини-гостиницы, где альпинисты проходят акклиматизацию на большой высоте перед штурмом вершины.

Чтобы мобильная сеть работала бесперебойно в условиях низких температур и сильных ветров, был разработан специальный металлический термобокс, в который специалисты МегаФона поместили базовую станцию.  Бокс оснащен климатическим оборудованием и автоматической системой управления - это даёт возможность обеспечить отказоустойчивость инфраструктуры.

«Северный Кавказ - популярное туристическое направление, поэтому мы уделяем большое внимание развитию сети в регионе. Например, в этом году запустили 4G в Сулакском каньоне и заповеднике “Сарыкум”, которые находятся в Дагестане, на склоне Чегет в Кабардино-Балкарии, в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии и во многих других популярных местах. Мобильная связь на Эльбрусе сделает туристический маршрут более безопасным, она необходима не только отдыхающим, но и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций», - рассказал технический директор МегаФона Алексей Титов.

В этом году самую величественную горную вершину страны захотело увидеть на 40% псковичей больше, чем в прошлом. Мобильный трафик туристов из региона вырос в 2 раза, а общий объем переданных фото и видео составляет более 30 тысяч мегабайт. Этого достаточно, чтобы поделиться 20 тысячами снимков с красотами Эльбруса.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

Теги: #МегаФон #интернет
Источник: Псковская Лента Новостей
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