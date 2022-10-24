Общество

Фотофакт: Мёртвые деревья заменяют новыми на площади Ленина в Пскове

Мёртвые деревья заменяют новыми на площади Ленина в Пскове 24 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, в ноябре 2021 года состоялась приемка сквера на площади Ленина в Пскове после ремонта. Благоустройство общественной территории проходило по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Подрядная организация ООО «СтройРегион» обновила в парке всю дорожную одежду и тротуарную плитку. На территории появилось более сотни скамеек и лавок, установлены велопарковки и урны.

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Пространство теперь освещают более 50 светодиодных светильников. В работы по озеленению вошли посев газона, посадка около 150 деревьев и кустарников, в том числе сирени, клена, кизильника и голубой ели.