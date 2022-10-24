Общество

Скончалась преподаватель Псковского областного колледжа искусств Анна Новикова

На 74-м году жизни скончалась преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Анна Новикова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили её коллеги.

Фото: Псковский областной колледж искусств

Профессиональная деятельность Анны Новиковой более 50 лет была связана с Псковским областным колледжем искусств, в прошлом – областным музыкальным училищем.

После окончания Ленинградской ордена Ленина государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова по специальности музыковедение, уроженка Харькова в 1972 году была принята в Псковское областное музыкальное училище на должность преподавателя теоретических дисциплин.

За большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу в ноябре 2009 года награждена благодарностью министра культуры РФ.

«Анна Новикова была замечательным профессионалом, тонким музыкантом, добрым и понимающим педагогом, деликатным, обладающим безупречным вкусом человеком. Её уход из жизни для педагогического коллектива колледжа, студентов, выпускников – это невосполнимая утрата», - отметили коллеги.

Церемония кремации пройдёт в Санкт-Петербурге 25 октября. Прощание с Анной Новиковой состоится в 25 октября в 15:30 по адресу: Псков, улица Коммунальная, 23, корпус 7 (Псковский городской морг).