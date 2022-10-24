Общество

Михаил Ведерников: Героизм бойцов псковского спецназа отмечен на самом высоком уровне

Личный состав и ветеранов частей и подразделений специального назначения с профессиональным праздником поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«С самого начала формирования подразделений в спецназ всегда отбирали лучших бойцов, обладающих исключительной отвагой и смелостью. Сегодня подразделения и части спецназа выполняют самые сложные задачи в тылу врага и на передовой, участвуя в антитеррористических операциях, ликвидации диверсионных групп и освобождении заложников», - отметил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что Псковская область гордится своими бойцами, которые неизменно находятся на самых сложных участках. «От вашего профессионализма, опыта, взвешенных и правильных решений во многом зависит достижение стратегических государственных целей и защита национальных интересов страны», - заметил глава региона.

«Мужество, героизм и воинская доблесть бойцов псковского спецназа известны за пределами Псковской области и отмечены на самом высоком уровне. Так, в этом году 2-й отдельной ордена Жукова бригаде специального назначения указом президента России присвоено почётное наименование "гвардейская" за массовый героизм, отвагу и мужество личного состава, проявленные в боевых действиях в условиях вооруженных конфликтов», - напомнил губернатор.

Он выразил слова искренней признательности ветеранам, которые вносят большой вклад в воспитание молодого поколения бойцов, передают им практический опыт и лучшие воинские традиции.

«Благодарю вас за нелёгкий и ответственный труд, верность долгу и служение Родине. Жители региона знают — вы никогда не подведёте, не отступите, оперативно достигнете всех поставленных целей. Желаю всем, кто встречает этот праздник на боевом посту или в семейном кругу, успехов и всего самого доброго!» - добавил Михаил Ведерников.