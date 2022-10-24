Общество

Скончался великолукский адвокат Игорь Гаврилов

Великолукский адвокат Игорь Гаврилов скончался 21 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Адвокатской палате Псковской области.

«Адвокатская палата Псковской области скорбит и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким в связи с трагической гибелью 21 октября 2022 года нашего коллеги – адвоката Гаврилова Игоря Александровича. Это невосполнимая утрата для всего нашего сообщества», - отметили в палате.

34 года Игорь Гаврилов проработал в Великолукском городском филиале Псковской областной коллегии адвокатов. «Он навечно останется в сердцах всех, кто его знал, а жизненные принципы, которым он следовал в профессии, навсегда станут ориентиром для многих поколений адвокатов», - добавили коллеги Игоря Гаврилова.