Общество

Бензопилы для псковских бойцов передал на фронт предприниматель из Пыталово

По просьбе предпринимателя из Пыталовского района Алексея Алексеева вице-спикер областного Собрания депутатов Игорь Дитрих передал военнослужащим 76-й дивизии, участвующим в специальной военной операции, бензопилы. На собственные средства житель райцентра купил необходимую военным технику и обратился к депутату за посреднической помощью, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Ситуация, которая происходит сейчас вокруг Российской Федерации, проявила немало неравнодушных людей – и с небольшими доходами, и богатых, и среднего достатка. Кто-то носки вяжет, кто-то варенье нашим бойцам передаёт, кто-то одежду и технику», - поделился Игорь Дитрих.

Депутат рассказал, что, передавая помощь военнослужащим, Алексей Алексеев попросил по возможности доставить её бойцам именно псковской дивизии, которые сейчас находятся на передовой. Пожелание жителя Пыталово будет выполнено.

«Спасибо за внимание, которое наши люди оказывают военнослужащим. Поддержка гражданского населения очень важна, - поблагодарил за помощь и.о. заместителя командира дивизии, гвардии майор Ярослав Тарасов. – Бензопилы бойцам необходимы в любое время года. Сейчас они особенно нужны для заготовки дров и установки инженерных сооружений».

И. о. замкомдива заверил, что в ближайшие дни полученный груз отправится в зону проведения специальной военной операции.