Общество

Корм для собак и кошек не пропустили через границу РФ в Псковской области

Должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при ветеринарном контроле на российско-эстонской границе в пункте пропуска «Шумилкино» запретили ввоз в РФ 18,5 т готовых кормов для кошек и собак. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Корма перевозились в автотранспортном средстве из Нидерландов в Москву. В ходе проведения контрольно-надзорного мероприятия государственный инспектор ведомства установил, что сведения о наименовании товара и маркировке продукции, заявленные в ветеринарном сертификате страны-экспортера, не соответствуют данным, установленным при проведении ветеринарно-санитарного досмотра.

Ввоз 18,5 т кормов для кошек и собак на таможенную территорию ЕАЭС запретили, оформлена декларация о возврате груза.