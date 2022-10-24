Общество

МКС продолжает уклоняться от космического мусора

МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором 25 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

Фото: Роскосмос

Для этого был задействован грузовой корабль «Прогресс МС-20».

Двигатели корабля, пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС, были включены в 3:25 по московскому времени и выдали импульс величиной 0,5 метров в секунду.

В результате манёвра средняя высота орбиты станции увеличилась на 880 метров.

Последний раз от космического мусора станция уклонялась 17 октября.