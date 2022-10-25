Общество

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Пскове в октябре

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы проанализировал 23 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения октября в Пскове.

По данным сервиса SuperJob, больше всего в Пскове в октябре готовы платить медицинскому представителю в одной из крупнейших в России фармацевтических компаний − от 82 000 рублей. Требуется опыт работы от 1 года и высшее образование. Также работодатель готов предоставить возможность обучения и повышения квалификации – тренинги, лекции по продукту.

Врачу-хирургу в межрайонной больнице предлагают от 80 000 рублей. Работодатель обещает сокращенную продолжительность рабочего времени − не более 39 часов в неделю.

Менеджеру по продажам B2B в крупной федеральной IT-компании готовы платить от 70 000 рублей. Компания предоставляет возможность работать удаленно и бесплатное вводное (обучение с наставником из успешных менеджеров + регулярное обучение и доступ к корпоративной Библиотеке).

Менеджеру по продажам в рекламной индустрии готовы платить 70 000 рублей.

Замыкает рейтинг вакансия инспектора транспортной безопасности с зарплатой от 58 600 рублей.

Самой высокооплачиваемой вакансией октября в небольших российских городах с населением до 500 тысяч человек стало предложение для технического директора в Якутске, которому предлагают от 174 до 260 тысяч рублей.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в октябре — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих. Индекс рынка труда SuperJob (инструмент, измеряющий рекрутинговую активность работодателей на российском рынке труда) составляет 0,97 пункта, это всего на 0,03 пункта ниже средней рекрутинговой активности компаний в аналогичные периоды 2017—2019 годах.

За неделю показатель вырос на 0,01 пункта. За месяц наибольшую динамику спроса на персонал в относительном выражении показала сфера маркетинга, рекламы и PR: количество вакансий выросло на 12%. Предложений трудоустройства для юристов стало больше на 11%. Также на 11% увеличился спрос в сегментах закупок, медицины и фармацевтики. Число вакансий в сфере услуг выросло на 10%.

Положительную динамику спроса SuperJob наблюдает в сферах страхования (+4%), АХО и консалтинге (плюс по 3%), ритейле (+1%). Количество вакансий в транспортно-логистической отрасли за прошедший месяц не изменилось. По сравнению с прошлым месяцем, чуть меньше вакансий стало в сфере производства (-4%) и IT (-6%). На 7% меньше вакансий в строительстве, на 8% — в банковской отрасли и сфере бухгалтерского учета.

Спрос на сотрудников служб доставок уменьшился на 10%. На 12% меньше вакансий в HR-сфере, туристической отрасли и образовании.По данным SuperJob, индекс рынка труда на этой неделе выше всего в Приморском крае (1,04 пункта), Нижегородской области и Татарстане (по 1,02 пункта), Тюменской и Челябинской областях (по 1,01 пункта). За две недели наибольшую динамику индекс рекрутинговой активности показал в Республике Татарстан, Свердловской области и Краснодарском крае (плюс по 0,07 пункта). Отрицательная динамика зафиксирована только в Самарской области (минус 0,05 пункта).