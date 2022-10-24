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Ущерб от коррупционных преступлений в Псковской области превысил 10 млн рублей

1261 нарушение законодательства о противодействии коррупции выявили в Псковской области за девять месяцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Нарушения закона, связанные с неисполнением обязанностей, несоблюдением запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством, совершили 684 лица. С целью их устранения принесено 232 протеста, в суды направили 25 исковых заявлений, внесли 240 представлений, к дисциплинарной ответственности привлекли 243 лица, к административной ответственности привлекли 20 лиц, объявили четыре предостережения о недопустимости нарушений закона.

Органы прокуратуры области по результатам проведения антикоррупционной экспертизы принятых нормативных правовых актов выявили 183 коррупциогенных фактора в 156 нормативных правовых актах, с целью устранения которых внесено 156 актов прокурорского реагирования.

При проведении проверок соблюдения должностными лицами установленных антикоррупционным законодательством обязанностей, запретов и ограничений прокуроры выявили 684 нарушения закона. В целях их устранения внесено 80 представлений и информаций, по результатам рассмотрения которых 238 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, одного человека уволили в связи с утратой доверия.

С учетом значимости и коррупциогенности не оставлена без внимания такая сфера законодательства, как размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, уточнили в прокуратуре.

За 9 месяцев в этой сфере выявили шесть нарушений закона. В целях их устранения в суд направили одно исковое заявление, внесли три представления, одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, еще одного человека привлекли к административной ответственности, направлен материал проверки в порядке статьи 37 УПК РФ, по результатам рассмотрения которого возбудили уголовное дело.

В бюджетной сфере сотрудники прокуратуры выявили семь нарушений закона и направили три исковых заявления на сумму 1 324 000 рублей, возбудили дело об административном правонарушении, внесли одно представление, в порядке статьи 37 УПК РФ направили пять материалов проверки, возбудили пять уголовных дел.

Также органы прокуратуры области возбудили 16 дел об административных правонарушениях по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного или муниципального служащего, либо бывшего государственного или муниципального служащего).

В истекшем периоде 2022 года в сфере реализации национальных проектов выявили восемь нарушений законодательства о противодействии коррупции, с целью устранения которых внесено 6 представлений, направлено одно исковое заявление о взыскании ущерба на общую сумму 9 085 000 рублей.

Органами прокуратуры области в суды направили 11 исковых заявлений о возмещении ущерба, причиненного актами коррупции на сумму 13 557 000 рублей. Суды области удовлетворили требования по семи исковым заявлениям на сумму 711 000 рублей и взыскали взыскано 960 000 рублей.

Имеется 2 факта применения внесудебных мер по защите прав граждан и организаций на сумму 33 000 тысяч рублей.

Показатели работы за 9 месяцев этого по результативности деятельности оперативных подразделений правоохранительных органов в сфере противодействия коррупционным преступлениям находятся на уровне аналогичного периода прошлого года, заметили в пресс-службе.

За исследуемый период на территории области зарегистрировали 57 преступных деяний.

«Структура преступлений, выявленных на территории области, свидетельствует, в основном, об их совершении в сферах распоряжения государственным и муниципальным имуществом (денежными средствами), а также при получении и даче незаконного денежного вознаграждения в различных сферах (к примеру, в сферах здравоохранения, образования, по линии ФСИН)», - говорится в сообщении.

Ущерб, причиненный в результате совершения коррупционных преступлений, за анализируемый период составил 10 089 000 рублей.

Добровольно возместили 1 856 000 рублей, изъяты имущество и денежные средства на сумму 113 000 рублей, наложен арест на имущество в порядке статье 115 УПК РФ на общую сумму 8 556 000 рублей.

В анализируемом периоде 2022 года суды первой инстанции рассмотрели 27 уголовных дел коррупционной направленности в отношении 27 лиц. Суды вынесли 23 обвинительных судебных решения в отношении 23 лиц:

По части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) осудили двух человек;

по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) - пять человек;

по части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп) – один человек,

по части 1 и 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) – три человека,

по части 4 и 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки) – три человека,

по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки) – пять человек,

по части 2 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) – один человек;

по части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) – три человека.

К уголовной ответственности привлекли три должностных лица государственных и муниципальных учреждения и предприятий (Псков и Великие Луки), два руководителя органа местного самоуправления (Великолукский, Новосокольнический районы), два сотрудника правоохранительного органа (Печорский, Островский районы), медицинский работник (Новосокольнический район), а также иные лица (Псков, Дновский, Невельский, Палкинский, Плюсский и другие районы).