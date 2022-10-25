Общество

Месячник «Белая трость» проходит в Псковской области

Ежегодно в России в период между 15 октября (День белой трости) и 13 ноября (Международный день слепых) проходит месячник «Белая трость». Его главная цель - привлечь внимание общественности к проблемам незрячих людей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковская область - традиционный участник акции. Целый комплекс мероприятий организован в Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих. В учреждении проводят литературные выставки, виртуальные экскурсии с тифлокомментариями, мастер-класс для студентов по обучению чтению и письму рельефно-точечным шрифтом. Также в библиотеке запланировано проведение межрегиональной конференции на тему «Новые формы информационно-библиотечной работы по социокультурной реабилитации и абилитации людей с нарушениями зрения и ограниченными возможностями здоровья».

Кроме того, жители региона могут поддержать областную акцию «Время читать». Она проводится с целью выявления талантливых исполнителей художественных произведений для создания аудиозаписей, которые пополнят фонд «говорящих» книг краеведческой тематики в Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих в рамках проекта «Книга вслух».

Что касается сопровождения инвалидов по зрению и их социальной поддержки и реабилитации, то такая работа проводится круглогодично, сообщил председатель Псковской областной организации Всероссийского общества слепых Владимир Прокудин. Регулярно в муниципалитетах организуются встречи с гражданами. Они проходят с участием глав районов, представителей фонда социального страхования, Пенсионного фонда и регионального комитета по социальной защите. На встречах люди могут задать специалистам интересующие их вопросы и получить подробные консультации.

«Правительство Псковской области оказывает ощутимую поддержку предприятиям, на которых работают незрячие и слабовидящие граждане, в том числе по линии грантов», - отметил Владимир Прокудин.

В ноябре областная организация «Общество слепых» в рамках месячника «Белая трость» проведет серию турниров среди инвалидов по зрению. Состоятся, в частности, соревнования по теннису, дартсу и шашкам.

Итоги работы сообщества с чествованием активистов из числа инвалидов по зрению будут подведены в конце года на традиционном мероприятии. В нем примут участие представители всех первичных организаций областного Общества слепых и директоров специализированных предприятий.