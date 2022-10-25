Общество

Псковские психологи отработали навыки работы с мобилизованными и их семьями

Волонтеры-психологи Псковского регионального отделения Российского Красного Креста два дня отрабатывали навыки работы с мобилизованными и членами их семей. Об этом сообщается в группе регионального РКК в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Российский красный крест Псковской области

С 20 до 21 октября на базе регионального отделения практикующие психологи с большим опытом работы совершенствовали свои навыки по работе с горем и потерями. Для осуществления этой работы были приглашены специалисты Российского Красного Креста Татьяна Колесник и Елена Петрова.

Вместе с тренерами участники отрабатывали ряд симуляций, погрузились в тему потери, горя, сформулировали для себя принципы «не навреди» и «первая психологическая помощь».

Записаться на бесплатную консультацию (очную или онлайн) можно по телефонам 89062228967 или 72-09-11.