Общество

Психотерапевт объяснил причины выбора мужчинами женщин помоложе

Врач-психотерапевт, психиатр «СМ-Клиника» Антон Денисенков рассказал о причинах того, почему мужчины выбирают женщин моложе себя.

Если обратиться к основам антропогенеза, то можно отметить, что основой существования самцов в природе были борьба и доминирование. Доминирующий самец выбирал самку, возраст которой укладывается в физиологические рамки, наиболее благоприятные для произведения потомства, цитируют эксперта «Известия».

Кроме того, по словам Денисенкова, в глазах молодой спутницы более зрелый мужчина станет кладезем полезной информации, начиная от обычного житейского совета, заканчивая различными историями из жизни. Мужчин также может привлекать то, что с более юной девушкой легче установить собственные правила во взаимоотношениях за счет отсутствия у нее опыта.

«И самый важный момент — с молодой особой молодеем и мы. Также повышается либидо, а либидо — это не просто желание. Это жизненная энергия, которую мы должны лелеять и взращивать и не в коем случае не давать высыхать, так как это чревато негативными последствиями во многих аспектах», — заключил Денисенков.