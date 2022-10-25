Общество

Александр Котов: Таможенная служба справится с самыми сложными вызовами времени

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил работников и ветеранов таможенной службы Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Таможенное дело существует в нашей стране не одно столетие, и в каждый исторический период таможня эффективно выполняла задачи по обеспечению экономической безопасности государства. В современных реалиях, когда Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, таможенная служба оперативно перестроилась, чётко реализует принятые правительством специальные экономические меры по защите внутреннего рынка и поддержке отечественного бизнеса», - отметил Александр Котов.

Новый формат работы позволил не только снизить административную нагрузку на предпринимателей, но и предотвратить вывоз из страны стратегических товаров, подчеркнул спикер регионального парламента.

«Уверен, руководствуясь национальными интересами России и опираясь на профессионализм сотрудников, таможенная служба справится с самыми сложными вызовами времени», - добавил Александр Котов и пожелал таможенникам здоровья, благополучия и успехов в службе на благо Отечества.