Александр Котов: Таможенная служба справится с самыми сложными вызовами времени

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил работников и ветеранов таможенной службы Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.
Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Новый формат работы позволил не только снизить административную нагрузку на предпринимателей, но и предотвратить вывоз из страны стратегических товаров, подчеркнул спикер регионального парламента.
«Уверен, руководствуясь национальными интересами России и опираясь на профессионализм сотрудников, таможенная служба справится с самыми сложными вызовами времени», - добавил Александр Котов и пожелал таможенникам здоровья, благополучия и успехов в службе на благо Отечества.