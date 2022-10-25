Общество

Северо-Западная инвестиционная компания принимает студентов на практику

Уже третий год «СевЗапИнвест» принимает на практику студентов Островского многопрофильного колледжа по трём направлениям: гостиничное дело, технология продукции общественного питания и техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

Группа компаний ООО «СевЗапИнвест» предоставляет студентам широкие возможности для знакомства с будущей профессией: самый современный малярный кузовной цех с комфортабельными условиями, прохождение практики под руководством су-шефа пекаря, шеф-повара и шеф-кондитера «Двора Подзноева», возможность познакомиться с тонкостями обслуживания и номерным фондом гостиницы «Двор Подзноева». Не секрет, что самые заинтересованные студенты впоследствии остаются работать в компании на долгие годы.

«На практике мелочей нет. Это прекрасный шанс окунуться не только в теорию, но и практику, с самого первого дня. Конечно, необходимо строго соблюдать производственную дисциплину и впитывать всё, что дают наши кураторы. Для самых старательных студентов мы готовы предусмотреть дополнительное поощрение. Желаю достойно и с пользой для дела пройти практику!», - отметил генеральный директор ООО «СевЗапИнвест» Николай Загоруй.

Компания существует с 2003 года и выбрала специализацию в области гостеприимства, ресторанного дела и автотранспортного направления. Многое в этих отраслях появлялось на наших глазах. Поэтому компания следует мнению, что кадры должны взращиваться и оставаться в регионе. Компания третий год оплачивает студентам размещение в общежитии одного из учебных заведений города. Те, кто впоследствии остаются работать в компании, получают возможность проживать на льготных условиях в комфортабельном жилье, принадлежащем ООО «СевЗапИнвест».