Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Алесей Михачёвой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - руководитель Псковского центра добровольчества, депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ней о волонтерстве, в частности, о гуманитарной акции #Мывместе, которую проводит региональный Центр добровольчества совместно с другими организациями. Также Алеся Михачева расскажет о своей работе в городском парламенте.

Трансляция завершена.